Глава ЦИК КР “спровоцировала” ожесточенные внутрипартийные “разборки”, участвующих в выборах депутатов ЖК КР

Бишкек, "Саясат. kg". Наглядные примеры, известные резонансные политические скандалы партий “Кыргызстан” и “Бутун Кыргызстан”, где “разгорелись разборки” очередности кандидатов в депутаты.

Согласно утвержденному ЦИКом КР графику проведения мероприятий, по подготовке принятия участия в выборах депутатов в ЖК КР, политические партии до 20 августа 2020 г. должны провести съезды, по голосованию списка кандидатов в депутаты в парламент и до 18-00 часов 24 августа представить в ЦИК документы, для регистрации списка кандидатов.

На каждом съезде политической партии, где утверждается список кандидатов в депутаты, должен присутствовать представитель ЦИК КР. Он обязан проконтролировать выполнение норм Закона “О выборах”, при проведения политического мероприятия. Сотрудник ЦИК КР, участвующий на съезде политической партии, должен получить на руки утвержденный на съезде список кандидатов в депутаты, официально заверить его и передать его в ЦИК КР. Такая норма Закона “О выборах” не допускала и исключала всякую возможность политическим партиям изменять списки кандидатов, после проведения съезда, где утвержден список кандидатов в депутаты ЖК КР. После проведения съездов политических партий, руководство полит. объединений огласило, только первую и вторую десятки списка кандидатов. До настоящего времени списки кандидатов остаются “покрытой особой тайной” и строго засекречены. Сами кандидаты включенные в списки не знают свои порядковые номера, а возможно, некоторые уже исключены из этого перечня.

Наглядные примеры, известные резонансные политические скандалы партий “Кыргызстан” и “Бутун Кыргызстан”, где “разгорелись разборки” очередности кандидатов в депутаты. И эти ожесточенные “рукопашные бои без правил” могут привести к печальному исходу, когда политических партий ЦИК КР, могут отстранить в участии в выборах депутатов. Глава главного выборного органа, своей некомпетентностью, халатном отношении, безответственностью и нерешительностью “допустила и спровоцировала” решительные внутрипартийные разборки партий, со списками кандидатов в депутаты ЖК КР.

Основной причиной, является в невыполнении и в несоблюдении норм Закона “О выборах”.

Если бы, председатель ЦИК КР действовала строго в рамках Закона “О выборах”, то такого политического накала в полит. объединениях и обострения гражданского противостояния не были бы и политические партии не решились бы совершать грубые нарушения выборного законодательства. ЦИК КР после проведений съездов политических партий, где утверждались списки кандидатов, обнародовала бы их. То таких ожесточенных разборок в политических партиях и разделения гражданского общества, по принципу “стенка на стенку” отсутствовали бы.

За несостоятельность, за некомпетентность и за нерешительность-глава ЦИК должна уйти в отставку. В противном случае, председатель главного выборного органа Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова может “наломать политических дров”, возможно, которые приведут к обострению политической обстановки в стране, вовремя и после выборов депутатов в ЖК КР.

Р. Умбеталиев, Фонд “Таза Кол”