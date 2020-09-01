Что будет, если "Кыргызстан" не сможет участвовать в выборах? Мнения

Сегодня, 1 сентября, состоится заседание Верховного суда, где будут рассматривать кассационную жалобу ЦИК на решение Административного суда.

Напомним, 25 августа ЦИК отказал в регистрации партии "Кыргызстан" из-за нарушений правил подачи документов. ЦИК сослался на то, что документы подавал не уполномоченный партии, а другой человек по доверенности. При этом стоял вопрос об опоздании партии при подаче документов из-за сопроводительного письма. 27 августа прошло заседание суда, где рассматривался иск партии. Судья его удовлетворила. Однако председатель ЦИК заявила, что Центризбирком обжалует решение в Верховный суд. Партия "Кыргызстан" после этого заявила, что ЦИК обязан был взять документы, а потом уже подавать жалобу.

Редакция Kaktus.media поинтересовалась, кому в первую очередь будет выгодно, если партия "Кыргызстан" не сможет участвовать в выборах и не попадет в парламент, а также о том, изменится ли что-либо на политическом Олимпе.

Калнур Омуршев, аналитик



- Нормальный предвыборный штаб, как любой орган управления, должен стандартно предусматривать все варианты развития событий и не допускать таких позорных провалов, в котором оказалась партия с говорящим названием "Кыргызстан".

Это фиаско характеризует общий уровень менеджмента тех, кто находился у руля страны в эти годы, и тех, кто вновь или впервые хочет оказаться там.

Остальные участники избирательной кампании рады, конечно, что выбивается из игры близкий к власти конкурент, высвобождая значительный сегмент электората, особенно на севере страны.

В устранении "Кыргызстана" с предвыборной гонки заинтересованы не только оппозиционные партии. Им, ориентированным на протестный электорат, уход "Кыргызстана" не дает таких преференций, которые получат партии провластные.

Для крупных провластных партий, мечтающих формировать будущее руководство страны, не просто увеличились возможности на получение депутатских мандатов. Теперь они могут "размечтаться" о дополнительных креслах в исполнительных органах. В этих партиях - самые сильные оппоненты "Кыргызстана", претендующие на кресла премьера, спикера и т. п. Эти сильные игроки находятся в тени, но они заинтересованы работать как с оппозиционными силами, так и с властями над тем, чтобы довести "Кыргызстан" до технического нокаута.

В тройке партий, которые считаются близкими к власти, "Кыргызстан" - пристяжная. Ее провластность проявляется менее четко, чем у другой партии, которая видится как коренник.

Лидеры и состав "Кыргызстана" сформировали ей имидж партии севера страны, эта партия необходима для сохранения спроектированной конструкции власти в стране и снижает угрозы хаотичного развития предвыборного и, главное, поствыборных процессов.

Но в связи с этими вопросами мне хотелось бы обратить внимание на интересы другой важнейшей политической силы - нашего народа.

Сумеет ли руководство "Кыргызстана" нейтрализовать, переиграть оппозиционные партии, а также своих союзников/соперников, располагающих самыми значительными политическими, финансовыми, административными ресурсами, имеющих доступ и влияние на тех, кто сегодня принимает решения - это, конечно, вопрос, достойный принца Датского.

Но главный вопрос дня - это не "быть или не быть" партии "Кыргызстан" в Жогорку Кенеше. Пора, наконец, обратить внимание не на эту, текущую, суету дерущихся панов. Ведь чубы будут трещать не у них, а у простых людей.

Сенсационная история с партией "Кыргызстан" вновь, уже в виде фарса, продемонстрировала, что в стране под названием "Кыргызстан" что-то не так.

Лучшие умы Отечества, гранды науки и культуры, топ-менеджеры экономики, наши любимые учителя и уважаемые врачи, всей своей жизнью доказавшие, что они умеют работать, что они компетентны, как минимум в своей сфере, добросовестны и порядочны, в нынешнем Кыргызстане отсечены от легитимной возможности участвовать в управлении социальными, экономическими, политическими процессами посредством избрания в органы государственной власти.

Зато в систему управления страны (в эти дни - в парламент) с легкостью проходят люди, не имеющие за собой иных активов, кроме неизвестно как, а точнее, достаточно широко известно как "заработанных", баснословных по кыргызским меркам денег. Они не стыдятся, что не знают историю и географию даже на уровне школьной программы, не способны произнести и, значит, не владеют, современными терминами и понятиями, нужными, чтобы анализировать и воздействовать на социальные, экономические, технические и технологические процессы.

У них отсутствует необходимый уровень теоретической и практической подготовки, дающий право управлять сложнейшей государственной машиной, от правильной работы которой зависит судьба народа, государства.

Но, не имея совести и ответственности, чтобы осознать, что безнравственно подвергать риску благополучие, здоровье, будущее своего народа, родной страны, они рвутся к рычагам управления государством.

Если мы, в нынешнюю эпоху перемен, желаем для нашего народа, нашим детям достойную жизнь, а не этот позор и ужас, необходимо сегодня, сейчас найти пути отвергнуть и низвергнуть этих жуликов, дилетантов и их прихлебателей.

Предстоящие выборы в парламент, конечно, экзамен для политических партий.

Но прежде всего это тест для народа и президента Кыргызстана: "Тварь я дрожащая или право имею?"

Дастан Бекешев, депутат



- Сейчас оппозиция выступает против, чтобы "Кыргызстан" участвовал в выборах, считая, что в таком случае получит больше возможностей, то есть им останется только конкурировать с "Биримдиком" и "Мекеним Кыргызстан".

Но на самом деле для "Биримдика" и "Мекеним Кыргызстан" откроется еще больше поля для того, чтобы привлечь избирателей в свою пользу, если "Кыргызстан" не сможет участвовать.

А оппозиция думает, что может привлечь избирателей в свою сторону, но это будет очень сложно сделать без финансовых, административных ресурсов и прочего.

Единственное, когда дело касается партии "Кыргызстан", то принцип должен быть один. Для меня абсолютно без разницы, я хорошо отношусь к ребятам из партии "Кыргызстан", но порядок должен быть для всех одинаковым. Если сказали сдать документы до 18:00, значит, должны именно к этому времени сдать их. Самих партийцев я уважаю и в хороших отношениях с ними, но за безответственность должно быть наказание.

Партия "Кыргызстан" - предсказуемая. Естественно, прохождение в Жогорку Кенеш этой партии выгодно для власти в любом случае, чтобы проходили те законопроекты, которые им нужны. А так партия предсказуемая, лояльная и покладистая.

Если "Кыргызстан" не пройдет в парламент, то члены могут уйти в оппозицию, но втихую, а не так, чтобы на баррикаду выходить. У них нет ни духа, ни истории или опыта быть оппозиционерами. А потом, у кого много денег, редко бывают оппозиционными, они обычно принимают сторону власти. Иначе могут быть проблемы с налогами, финансовой полицией и прочее.

Представители "Кыргызстана" не будут шуметь, наоборот, будут выказывать всяческое согласие власти, но потихонечку могут финансировать оппозицию, толкая кого-то в баррикаду, но только не напрямую.

Какого-либо регионального дисбаланса не может быть. Конечно, представители "Кыргызстана" могут сказать, что люди из какой-то части страны захватили власти, но сами они никогда в открытую не пойдут. У них, кроме Каната Исаева, никого нет, у кого был бы опыт выступать на стороне оппозиции.

Эмильбек Жороев, эксперт по вопросам политики и профессор Американского университета в Центральной Азии (АУЦА)



- Прохождение "Кыргызстана" в парламент уже не имеет большого значения для разных сил. По своему прошлому пятилетию нахождения в парламенте "Кыргызстан" можно охарактеризовать как довольно гибкую, лояльную и неконфликтную. Партия, с которой всегда было достаточно комфортно в сотрудничествес правительством или лидирующими политическими силами..

Нахождение партии "Кыргызстан" в парламенте исходя из их предыдущего опыта, наверное, выгодно тем партиям, которые наиболее близки к власти, таким как "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан".

Хотя у них тоже могут быть свои различия в чем-то. Но отсутствием принципиальных линий по политике, например, неспособность идти на компромисс, Кыргызстан, наверное, удобен как партнер именно этим партиям.

Если "Кыргызстан" каким-то образом не попадет в Жогорку Кенеш, не думаю, что это каким-то серьезным образом повлияет на баланс сил в парламенте. В списке каждой партии имеются выходцы со всех регионов страны, в том числе не только севера или юга, вплоть до того, что с каждого района страны.

В восприятии людей эта партия считается больше северной, наверное, в силу того, что создатели этой партии - выходцы именно оттуда. Тем не менее, ни одна партия не сможет пройти в парламент, если она не получит достаточно голосов во всех частях страны. Если данная партия не получит положенные 7% порога голосов избирателей, то это не понесет какие-то серьезные сдвиги в представленности всего Кыргызстана в парламенте, просто электорат хочет видеть другие партии.



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