Партия «Мекенчил»: «Наша партия подвергается провокациям»

В последнее время в социальных сетях распространяются обращения К. Ташиева и С. Жапарова, материалы, которые могут быть расценены как агитация партии «Мекенчил».
Все это провокация, направленная на то, чтобы выбить из гонки нашу партию. Штаб «Мекенчила» не распространял какие-либо материалы и обращения.
Все ныне распространяемые материалы – это лишь проект, не окончательный вариант. Некоторые провокаторы взломали компьютеры, другие рабочие площадки, даже почту, воруют материалы и устраивают провокации.
Что остается сказать. Мы изначально знаем о том, что есть задача выбить из гонки «Мекенчил». К тому же в стране много патриотов и они превращаются в реальную силу. Просим вас, не поддаваться провокациям! Ни один из материалов не распространялся штабом партии «Мекенчил». Напоминаем, что официально агитация стартует 4 сентября!
Нургазы Анаркулов, руководитель пресс-службы политической партии «Мекенчил»
Источник: SAYASAT.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!