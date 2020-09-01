Партия «Мекенчил»: «Наша партия подвергается провокациям»

В последнее время в социальных сетях распространяются обращения К. Ташиева и С. Жапарова, материалы, которые могут быть расценены как агитация партии «Мекенчил».

Все это провокация, направленная на то, чтобы выбить из гонки нашу партию. Штаб «Мекенчила» не распространял какие-либо материалы и обращения.

Все ныне распространяемые материалы – это лишь проект, не окончательный вариант. Некоторые провокаторы взломали компьютеры, другие рабочие площадки, даже почту, воруют материалы и устраивают провокации.

Что остается сказать. Мы изначально знаем о том, что есть задача выбить из гонки «Мекенчил». К тому же в стране много патриотов и они превращаются в реальную силу. Просим вас, не поддаваться провокациям! Ни один из материалов не распространялся штабом партии «Мекенчил». Напоминаем, что официально агитация стартует 4 сентября!

Нургазы Анаркулов, руководитель пресс-службы политической партии «Мекенчил»

Источник: SAYASAT.kg