«Бир Бол» в овечьей шкуре…

Партии, которые не принесли пользу стране за пять лет, и на этот раз пускают пыль в глаза народа, вроде как включили чистую молодежь на верхушку списка, идут на выборы как «волки в овечьей шкуре»…

На парламентских выборах 2015 года «Бир Бол» Алтынбека Сулайманова давал космические обещания, занял место в Жогорку Кенеше. К сожалению, получив желаемое, на протяжении пяти лет они прятали голову в песок и не удосужились что-то сказать.

Например, партия «Бир Бол» обнародовала красивую программу под названием «Прыжок снежного барса», заявив: «За короткое время мы превратим Кыргызстан в такую развитую страну, как Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Малайзия». На тех выборах они обещали создать 70 тысяч рабочих мест, сократить безработицу за 5 лет в 3 раза, увеличить объем ВВП в 2 раза, сократить виды налогов с 8 до 2, увеличить средний размер пенсии в 2 раза, увеличить объем бюджета в 3 раза в первые 3 года, сравнять размер зарплат, пенсий и пособий с Россией, Казахстаном, устранить дефицит.

Ниже более конкретные обещания:

— повышение зарплаты учителей до 30 тысяч сомов;

— повышение зарплаты сотрудников милиции;

— строительство мусороперерабатывающего завода в Бишкеке в 2016 году;

— увеличение бюджета столицы с 7 млрд сомов до 12 млрд сомов;

— строительство ГЭС, заводов-фабрик, создание 70 тысяч рабочих мест;

— сокращение количества министерств до 9;

— полная газификация Баткена;

— выдача населению кредитов под 7% и ниже;

— выдача кредитов под сельское хозяйство под 3%.

Аферисты не скупились вешать «лапшу». А какова реальная картина? Безработица только обостряется, а не сокращается. Налогов не стало меньше. Продолжает у нас изыматься подоходный налог, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный налог, налог за пользование недрами и налог с продаж (НсП), налог на имущество и земельный налог. О пенсии не было ни слова. Прошло пять лет, не говоря о трех годах. Дефицит в бюджете не устранили. В 2016 году бюджет закрыли с дефицитом в 20,9 млрд сомов. В 2017 году этот показатель составил 23 млрд сомов. В 2018 году дефицит бюджета превысил 20 млрд сомов. Размер пенсий, пособий, зарплат не дотягивает до уровня России.

Источник: газета «Фабула пресс» №47 от 28.08.2020 / стр. 4, gezitter. org