Жээнбеков созвал Совет безопасности. Обсуждают проведение выборов

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 сентября, проводит заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей правительства в областях, мэров Бишкека и Оша. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

На заседании рассматривается вопрос о мерах по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша 4 октября этого года, говорится в сообщении.

Заслушивается информация председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой и премьер-министра Кубатбека Боронова о подготовительной работе к проведению парламентских выборов в условиях пандемии коронавирусной инфекции.





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