ЦИК примет меры к заранее начавшим агитацию?

Непонятно, какую деятельность будут проводить в парламенте отдельные политические партии, которые нарушают закон, еще не придя в Жогорку Кенеш.

Подразумевается, что партии, намеренные попасть в законодательную ветвь власти, в первую очередь должны быть образцом для других. В настоящее время во всех областях страны появились баннеры с названиями партий. На каких-то баннерах указывается штаб партии, а на установленных на обычных дорог рекламных щитах, стенах обычных кафе, домов большими буквами красуются названия тех или иных партий. Открыто назовем эти партии: «Мекеним Кыргызстан», «Бир Бол», «Мекенчил».

В 73-м пункте 7-й главы Положения «О порядке проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» говорится, что распространение информации или иных материалов политическими партиями с использованием наименования (полного, сокращенного или аббревиатуры), эмблемы, значков, логотипов или их характерных составных частей, флага, девизов, слоганов и/или иной атрибутики (символики) политических партий, позволяющих их идентифицировать (определить их принадлежность), является агитацией и не допустимо в период со дня назначения выборов и до окончания срока регистрации списков кандидатов и за 24 часа до начала голосования.

Об этом осведомлены лидеры, представители, отделы информационной политики всех политических партий. Однако почему разные партии заранее начали агитацию? Или для них не писан никакой закон, никакое положение? Какие меры примет в их отношении Центральная избирательная комиссия?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=100658371775881&id=100648441776874

Источник: bagyt.kg