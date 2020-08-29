ЦИК подал кассационную жалобу в ВС КР на решение суда по партии «Кыргызстан»

Партия пока никак не прокомментировала действия Центризбиркома
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов считает решение о возврате документов политической партии «Кыргызстан» законным и обоснованным. Об этом сообщает их пресс-служба.
«В этой связи ЦИК не согласился с решением административного суда Бишкека от 27 августа 2020 года, которым признается недействительным решение избирательной комиссии о возврате политической партии «Кыргызстан» документов для регистрации списка кандидатов в связи с непредставлением политорганизацией документов в установленном законом порядке и надлежащим лицом, и 28 августа внес кассационную жалобу в ВС КР на решение административного суда», - сказано в сообщении Центризбиркома.
Напомним, политобъединение ранее было отстранено от выборов на основании того, что они поздно подали документы. Более того, справки в ЦИК принес человек, не являющийся законным представителем партии.
Пресс-служба ЦИК КР
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