Эксперт: Председатель ЦИК, у которой спешат часы, должна уйти в отставку

Общественный деятель считает, что юристы Центризбиркома слабо защищали свои интересы в суде

Председатель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов Нуржан Шайлдабекова должна уйти в отставку. Таким мнением с Vesti.kg поделился общественный деятель, герой апрельской революции Расул Умбеталиев.

«За несостоятельность, за некомпетентность и за нерешительность глава ЦИК должна уйти в отставку. В противном случае председатель главного выборного органа Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова может «наломать политических дров», возможно, которые приведут к обострению политической обстановки в стране во время и после выборов депутатов ЖК»,- считает Умбеталиев.

По его словам, члены ЦИК недостаточно подготовились, защищая интересы на судебном заседании, в котором решался вопрос участия партии «Кыргызстан» в предстоящих выборах.

«Проигрышу ЦИК в суде предшествовал ряд ошибок и промахов, факты представлены со слабой доказательной базой. Возможно, специально юристы ЦИК не смогли объяснить и доказать суду норму закона «О выборах», где указано, на основании чего ЦИК может возвращать документы партиям»,- предположил Умбеталиев.

Напомним, вчера прошел судебный процесс по решению Центризбиркома не допускать партию «Кыргызстан» на выборы. Суд встал на сторону «Кыргызстана».

Политобъединение ранее было отстранено от выборов на основании того, что они поздно подали документы. Более того, справки в ЦИК принес человек, не являющийся законным представителем партии.

Источник: vesti.kg