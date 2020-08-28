«Если бы проблемы с документами были не у «Кыргызстана», другую партию просто бы послали»

Эксперт полагает, что суд принял неправомерное решение

Всем понятно, что суд принял неправомерное решение по допуску к выборам партии «Кыргызстан», ни о каком соблюдении законов речи не идет. Таким мнением с Vesti.kg поделилась профессор, политолог Айнура Арзыматова.

- Конечно, в данной ситуации вина лежит на ЦИК, они не должны были принимать документы «Кыргызстана», - уверена она. - Так было бы в случае с любой другой партией - их бы просто послали. Тут в дело вмешался гражданский сектор, и скрыть нарушение не удалось.

Айнура Атыгаевна считает, что причиной скандала, вероятно, стал внутренний торг между членами «Кыргызстана».

- Это говорит о том, как плохо работает партия изнутри, они до последней минуты не могли определиться со своими списками, - отметила она. - Но у «Кыргызстана» была уверенность, что им все сойдет с рук, иначе человек с документами не выехал бы из офиса за 20 минут до закрытия ЦИК. Какие последствия будут у такого решения суда, пока неизвестно, но вряд ли это пройдет просто так.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что административный суд Бишкека удовлетворил жалобу партии «Кыргызстан» на отказ ЦИК зарегистрировать их документы для участия в выборах.

Во время судебного процесса у здания суда митинговали как сторонники, так и противники «Кыргызстана». Позже члены других партий заявили, что объявляют бессрочную акцию протеста до тех пор, пока Центризбирком не подаст ответную жалобу в Верховный суд.

Источник: vesti.kg