Тилек Токтогазиев: Мы не уйдем, пока не выйдут представители ЦИК

В настоящее время возле здания Центризбиркома проходит бессрочная акция протеста
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов должна подать кассационную жалобу в Верховный суд об отстранении партии «Кыргызстан» из предвыборной гонки. Таким мнением с Vesti.kg поделился кандидат в депутаты ЖК от партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев.
По его словам, сейчас около ЦИК проходит бессрочная акция протеста — участники требуют от ее представителей дать комментарий о прошедшем судебном заседании в отношении «Кыргызстана».
- Мы сейчас ждем ответа от Центризбиркома об их решении — будут ли они подавать кассационную жалобу в Верховный суд, - отметил Токтогазиев. - Если скажут, что будут, то мы разойдемся. Нам необходимо получить комментарий. Участникам сегодняшнего заседания суда показалось, что представители ЦИК не очень хорошо подготовились и не особо хотели отстаивать свою правоту. Партия «Кыргызстан» нарушила закон.
На демонстрации собралось около 10 человек.
Напомним, административный суд Бишкека удовлетворил жалобу партии «Кыргызстан» на решение Центризбиркома о возврате документов политорганизации.
Источник: vesti.kg
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