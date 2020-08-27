(Видео) Партия «Кыргызстан» ликует. Суд встал на их сторону 

ЦИК намерен обжаловать решение в Верховном суде
Административный суд Бишкека удовлетворил жалобу партии «Кыргызстан» на решение Центризбиркома о возврате документов политорганизации.
Представители ЦИК не согласны с решением суда и намерены опротестовать его в Верховном суде.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в столице у здания административного суда митингуют сторонники партии «Кыргызстан». По предварительным данным, собралось около 500 человек.
Источник: vesti.kg
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