(Видео) Партия «Кыргызстан» ликует. Суд встал на их сторону

ЦИК намерен обжаловать решение в Верховном суде

Административный суд Бишкека удовлетворил жалобу партии «Кыргызстан» на решение Центризбиркома о возврате документов политорганизации.

Представители ЦИК не согласны с решением суда и намерены опротестовать его в Верховном суде.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в столице у здания административного суда митингуют сторонники партии «Кыргызстан». По предварительным данным, собралось около 500 человек.

Источник: vesti.kg