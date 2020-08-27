«Ак Шумкар» разогнался, но не полетел

Лидер политической партии «Ак Шумкар» Темир Сариев отказался от участия в выборах по списку партии «Бутун Кыргызстан».
Об этом он сообщил 23 августа, обратившись к народу, избирателям. Сариев выразил благодарность всем избирателям, которые доверились ему и попросил прощения. Экс-премьер-министр, политик Темир Сариев заявил, что честность выборов и их результат зависят от каждого гражданина и власти, напомнил, что на власти возлагается большая ответственность. Политик отметил, что продолжит заниматься бизнесом, уделяя внимание общественным делам. Как известно, ранее он присоединился к «Ата Мекену» и покинул эту партию. А среди общественности возникли предположения, что Сариев в ближайшее время получит какую-либо должность.
Источник: газета «Багыт.kg» №18 от 27.08.2020 / стр. 2
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!