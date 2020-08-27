«Ак Шумкар» разогнался, но не полетел

Лидер политической партии «Ак Шумкар» Темир Сариев отказался от участия в выборах по списку партии «Бутун Кыргызстан».

Об этом он сообщил 23 августа, обратившись к народу, избирателям. Сариев выразил благодарность всем избирателям, которые доверились ему и попросил прощения. Экс-премьер-министр, политик Темир Сариев заявил, что честность выборов и их результат зависят от каждого гражданина и власти, напомнил, что на власти возлагается большая ответственность. Политик отметил, что продолжит заниматься бизнесом, уделяя внимание общественным делам. Как известно, ранее он присоединился к «Ата Мекену» и покинул эту партию. А среди общественности возникли предположения, что Сариев в ближайшее время получит какую-либо должность.

Источник: газета «Багыт.kg» №18 от 27.08.2020 / стр. 2