Легкомысленность Аиды Исмаиловой, для которой высокая государственная должность — игрушки

Это было удивительно.

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова объявила о том, что уходит на выборы в Жогорку Кенеш и оставила на Фейсбуке пост, где расхваливает себя. В таких случаях даже смеяться не хочется… Эта госпожа ничего не умеет, кроме работы переводчика, не состояла ни дня на государственной службе, но умудрилась запрыгнуть на должность вице-премьер-министра. Это было удивительно. Заняв упомянутую должность, она не проделала заметную работу, напротив, обострилась ситуация с распространением коронавируса, что привело к повышению смертности среди населения. Разочаровала беспомощность правительства, неумение найти выход из ситуации. На деле Аида Исмаилова не оправдала возложенного доверия, ничего не сделала на занимаемой должности и отправилась на выборы. Разве бывает такая безответственность? Или пошла в вице-премьеры, чтобы провести эксперимент или чему-то научиться? А сколько человек из-за этого пострадало? В развитых странах блокируется любой карьерный рост для таких легкомысленных, непостоянных людей, которые воспринимают должность как игрушку. Что нам остается сказать? Бедная страна!

Источник: газета «Азия news» №24 от 27.08.2020 / стр. 5