Иса Омуркулов: Сильные партии и личности всегда подвергаются критике. «Мекеним Кыргызстан» близка мне по духу

Экс-мэр Бишкека объяснил, почему решил вступить именно в это политобъединение

Сильные партии и личности всегда подвергаются критике со стороны общественности. Такую мысль в беседе с Vesti.kg изрек экс-депутат, бывший мэр Бишкека Иса Омуркулов, комментируя свое решение пойти на парламентские выборы в рядах партии «Мекеним Кыргызстан».

По его словам, команда «Мекеним Кыргызстан» — сбалансированная, а программа — социально-ориентированная. Вместе с тем бывший нардеп отказался отвечать на вопрос редакции о том, как давно и кто конкретно предложил ему примкнуть к политобъединению.

- Какое имеет значение, кто меня позвал в партию и как давно? - выразил негодование Иса Шейшенкулович. - Вы задаете каверзные вопросы. Я решил пойти на выборы с партией «Мекеним Кыргызстан». Это сбалансированная команда, у них интересная программа. Она близка мне по духу.

Кроме того, Омуркулов заверил, что партия «Мекеним Кыргызстан» — сильная партия, поэтому подвергается критике общественности. При этом политик отказался комментировать слухи о том, что партия якобы принадлежит семье экс-замглавы Таможенной службы Раимбека Матраимова.

- В партии есть лидер, кандидаты и сводить ее к каким-то личностям неправильно,- подчеркнул он. - Весь состав без исключения подвергался критике. Сегодня не критикуемых нет. Сильные партии всегда подвергаются критике, и с этим нужно смириться, делая свою работу.

Напомним, 26 августа лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров заявил журналистам, что бывший мэр Бишкека, депутат ЖК Иса Омуркулов намерен участвовать в выборах от их партии.

Ранее Омуркулов заявлял о готовности участвовать в предвыборной гонке, однако не указывал партию.

Источник: vesti.kg