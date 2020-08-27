Почему ЦИК уже в самом начале отказалась от «Кыргызстана»?

Лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев заявил, что они будут обязательно участвовать в парламентских выборах и даже выиграют.

Партия намерена обратиться в суд с обжалованием решения по возврату документов Центральной избирательной комиссии. Отказ в регистрации на участие в выборах данной партии, которую считают близкой к власти, вызывает обсуждение.

Политпартия «Кыргызстан» обжалует в суде решение Центризбиркома. Как заявил партийный лидер Канатбек Исаев, он верит, что суд вынесет справедливый вердикт.

«Из-за одной технической ошибки не должны быть попраны интересы, права сотен тысяч человек. Мы считаем, что идут действия по отстранению от выборов одной из самых сильных партий. Уважаемые однопартийцы, даст бог, мы примем участие в выборах и победим. Продолжайте работать в штабах, как и до этого», — сказал Исаев в своем обращении.

Почему «Кыргызстан» столкнулась с угрозой отстрания от гонки?

Партию «Кыргызстан» считают близкой к власти, поэтому отказ ЦИК в регистрации вызвал всевозможные мнения. Представители партий-конкурентов, которые внимательно следят за выборным процессом, пишут, что победила законность.

Отдельные наблюдателм отмечают, что ЦИК была вынуждена принять такое решение, а другие предполагают наличие готового сценария с выигрышем партии в суде.

По отдельному мнению, властью предприняты усилия по отстранению «Кыргызстана» с выборной гонки, а партия споткнулась на ровном месте, сама дав повод для этого. К примеру, так считает член партии «Реформа» Рита Карасартова.

По словам политика Феликса Кулова, решение ЦИК незаконно.

«Я абсолютно далек от мысли защищать партию «Кыргызстан». Мне, извиняюсь за грубость, до лампочки эта партия. В законе четко перечислены семь конкретных оснований для отказа в регистрации, и среди них нет ни одного по причине подачи документов «неуполномоченным представителем». Да, в статье 61 закона о выборах говорится, что документы в ЦИК должен подавать уполномоченный представитель, но если это сделало другое лицо, то в документе не указано, что данное обстоятельство является основанием для отказа в регистрации. Это нарушение, но оно не такое, за которое можно отказать партии в регистрации», — написал Кулов в соцсети.

По словам бывшего председателя Верховного суда, экс-депутата Жогорку Кенеша Курманбека Осмонова, ходят слухи, чтобы в документах партии «Кыргызстан» наличествуют и другие более серьезные недочеты, помимо официально оглашенных.

«Как я слышал, список неполный, предоставлены неверные сведения о кандидатах, список неправильный, — сказал Осмонов Би-Би-Си. — За 2-3 минуты запаздывания, передачу документов неуполномоченным лицом можно было дать предупреждение и зарегистрировать. Но если действительно имеются серьезные нарушения, о которых говорят в кулуарах, тогда зарегистрировать трудно, потому что в ЦИК ходит много наблюдателей».

Много вопросов по работе ЦИК

Наблюдатели называют в качестве причины широкое использование интернета и социальный сетей, которые обуславливают открытость и прозрачность процесса. Высказавший такое мнение политолог Медет Тюлегенов думает, что толчком для такого решения Центризбиркома послужила активность других партий и представителей гражданского общества.

«Позиция ЦИК порождает вопросы и дискуссии. Прошлой ночью председатель ЦИК заявляла, что с документами «Кыргызстана» всё в порядке. На следующий день заявили об ошибке при сдаче документов. Конечно, прошлой ночью была беспорядочность и всё было непонятно. В то же время эта беспорядочность показала, как работает ЦИК на таком самом важном этапе выборов как прием документов».

Суд может не поддержать решение ЦИК и судебные инстанции могут быстро рассмотреть вопрос, добавил политолог.

«Помимо обращения в суд, партия «Кыргызстан», чтобы показать неправильную работу ЦИК, может начать ссылаться на недочеты других партий в сдаче документов, потому что одна-две партии тоже зарегистрированы в последние минуты. Высказывались подозрения по поводу сдачи одним и тем же лицом документов двух партий», — отметил Тулегенов.

Часть наблюдателей ломает голову над тем, что ЦИК назвала причиной отказа регистрации «Кыргызстана» сдачу документов неуполномоченным лицом, не озвучив другие причины, например, опоздание.

У остальных партий тоже есть недочеты

В социальных сетях сдачу документов крупными политическими партиями в последние минуты положенного срока расценивают как безответственность, высказывая критику.

Член Центризбиркома Бахтияр Кадыров на заседании 25 августа обратился к представителю партии «Кыргызстан»: «Стоит вопрос организации, ведь на подготовку документов вам давалось 40 дней».

Однако Курманбек Осмонов предполагает, что регистрация в последние минуты может быть специальным тактическим ходом партий.

В ЦИК предоставили полный пакет документов только три партии. Документы остальных партий имеется недочёты, как то неполные сведения о кандидатах и другие.

На устранение недочетов даётся 48 часов. Данный срок истекает в 18:00 27 августа. Как сообщила Би-Би-Си пресс-служба ЦИК, партии имеют право в течение двух суток исправить серьезные недочеты, а остальные — до 3 сентября.

Между чем планировавший идти на выборы в рядах партии «Бутун Кыргызстан» Турсунбай Бакир уулу заявил, что будет жаловаться на ЦИК. По его словам, утвержденный на съезде список не совпадает с тем, который был сдан в комиссию. По всей видимости, впереди ожидают скандалы, связанные со списками кандидатов 16 зарегистрированных политпартий.

По словам Курманбека Осмонова, практически на всех выборах были серьезные нарушения закона.

«Я знаю ообо всех выборах, начиная с парламента 12-го созыва Советского Союза и «легендарного парламента». Всегда были серьезные нарушения закона, да еще со стороны госорганов. Честно говоря, в большинстве случаев это остается в тени», — сказал Осмонов.

В Кыргызстане парламентские выборы пройдут 4 октября. Центризбирком до 3 сентября будет проверять, кого регистрировать.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си