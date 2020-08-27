«Ни мне, ни вам...». Кто слил Каната Исаева?

Журналист Кудрет Тайчабаров написал о причине опоздания со сдачей документов партии «Кыргызстан», которая решением Центральной избирательной комиссии отстранена от выборной гонки.

«Уполномоченная от партии «Кыргызстан» была человеком Шаки. Она вовсе не болела, а ходила в штабе. По списку шла шумиха и не могли прийти к одному решению, и список ещё не был отправлен в ЦИК. Шаки даже не удосужился посмотреть на часы и побеспокоиться о времени по той причине, что председатель рабочей группы по приему документов Акылбек Эшимов был своим человеком.

Когда время приближалось к 18.00, Канат Исаев дает свой финальный вариант списка одному из своих ребят, отправляет того в ЦИК, а сам для видимости продолжает спорить по списку. Так как Акылбек Эшимов находится в данное время в Турции, ничего об этом не знает.

Когда стрелки часов уже перевалили за 18.00, один из кандидатов, которого отодвинули на более нижние позиции в списке и посему он разозлился на Исаева и Шаки, сливает нам информацию о запаздывании списка, действуя по принципу «если не мне, то и не вам». И дальше уже мы разбудили всех, призвали отправиться к ЦИК и проверить, раскрыв таким образом нарушение общественным контролем.

В итоге, чтобы избежать совершенной несдачи документов партией «Кыргызстан» и ее неучастия в выборах, были вынуждены признать список Исаева, а уполномеченная наутро соврала, что заболела.

Из-за таких крысиных действий в партию начинаются бои без правил, о чем вы наверняка кое-что уже слышали. Теперь все силы бросают на то, чтобы как-нибудь защитить даже этот неугодный Шаки список и принять участие в выборах.

А что будем делать, если завтра Исаев, проделывающий такой в партии, завтра отвлечет всех и проделает такое, что он обделывал на посту мэра Токмока? Поэтому таких персон ни в коем разе нельзя подпускать к кыргызской политике!» — написал Тайчабаров.

Источник: fakt.kg