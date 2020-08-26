Чолпонбек Абыкеев: «Выходка представителей «Ата Мекена» и «Бир Бола», вцепившихся в ЦИК, напоминает спортсменов, испугавшихся своих оппонентов»

Бишкек, "Саясат. kg". Партия «Кыргызстан» сумеет защитить свои права в суде.
А ступил ли Кыргызстан на путь развития? ЦИК отстранил от участия в выборах партию «Кыргызстан» под предлогом того, что она опоздала на минуту при сдаче документов. Если партия действительно опоздала, то принципы есть принципы, будет правильно не подпустить ее к выборам даже из-за одной минуты. Но будут ли в дальнейшем выборы проходить столь же безукоризненно, как в случае с «одной минутой»? Вот что меня больше беспокоит.
Партия «Кыргызстан» сумеет защитить свои права в суде. Меня удивляет то, что представители партий «Ата Мекен» и «Бир Бол» прибежали в ЦИК, разгорячились в вопросе, касающемся одной минуты, оказали давление на Центризбирком. Можно понять журналистов, правозащитников, которые там находятся. Они выполняют свою работу.
А когда представители политических партий требуют не регистрировать политического оппонента, то это напоминает ситуацию в спорте, где спортсмен требует дисквалифицировать по какой-то причине оппонента, боясь выйти с ним на ринг. И без них у «Кыргызстана» хватает недоброжелателей. Один Ондуруш Токтонасыров чего стоит. Есть молодежь, которая готова пойти ему в «заместители».
Я думаю, что представителям партий, которые участвуют в выборах, следовало бы больше заботиться о том, чтобы набрать голоса избирателей, а не увлекаться интригами и искать недостатки в оппонентах.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!