НПОшники нуждаются в пожертвованиях

Члены партии «Реформа» получили возможность стать народными избранниками за счет денег, собранных с народа.

Конечно, чтобы стать народными избранниками нужно еще и получить голоса, но судя по тому, как за короткое время на их счет поступило 5 млн сомов, у них есть минимум 2-3 млн последователей. Лидер партии Рита Карасартова ранее жаловалась в социальных сетях о том, что они жаждут исправить ситуацию в стране, добиться развития, но они связаны по рукам и ногам из-за нехватки финансовых ресурсов. Следом она указала расчетные счета и попросила помочь у тех, кто разделяет их идеи. Не забыла пообещать: «Вы не пожалеете, если мы станем народными избранниками». 24 августа она сообщила, что на партийный счет уже поступило более 5 млн сомов и деньги продолжают поступать. Иногда удивляешься – пребывающие в политике или жаждущие политического союза держат людей за идиотов? Как известно, в ряды «Реформы» затесались одни НПОшники и чтобы скрыть настоящие источники поступивших денег, они решили попросить у народа помочь с деньгами. Была пандемия, затянувшийся карантин, люди устали от политики, просыпается аллергическая реакция на красивые речи и обещания развивать, добиться процветания. Народ в таком состоянии, что они не пожертвуют на политику и 5 сомов, не говоря о 5 миллионах…

Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 26.08.2020 / стр. 8