«Бутун Кыргызстан» перестал быть единым

Все они решили не участвовать в парламентских выборах.

Незадолго до сдачи списка кандидатов в ЦИК, почему-то в рядах «Бутун Кыргызстан» было много тех, кто сбегал из партии, словно их змея ужалила. Первым ушел Темир Сариев. Уходя, он сказал: «Вина на мне». Что-то другое он сказать не мог, так как этот политик ранее объединялся с «Ата Мекеном», но этот союз продержался недолго. Теперь и с Мадумаровым не ужился. Следом ушел представитель молодого поколения Чынгыз Капаров. Затем ушел бывший депутат Абдыманап Кутушев и действующий депутат Мурадыл Мадеминов.

Все они решили не участвовать в парламентских выборах. То ли они сделали неправильный выбор, то ли провинились, в общем, ближе к выборам остались ни с чем, так как не было времени поменять свой выбор.

Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 26.08.2020 / стр. 8