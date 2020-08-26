Депутаты Каныбек Иманалиев и Акылбек Жапаров не попали в окончательный список «Мекеним Кыргызстан»

Ожидалось, что оба политика пойдут на выборы в списках партии «Мекеним Кыргызстан».

Депутаты прошлого созыва Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев («Ата Мекен») и Акылбек Жапаров («Бир Бол») не будут участвовать в предстоящих выборах. Ожидалось, что оба политика пойдут на выборы в списках партии «Мекеним Кыргызстан». В интернет-пространстве выходили даже фото, где депутаты сидят вместе с высшим руководством партии и обсуждают дальнейшие планы.

Но, как стало известно редакции Elgezit.kg из собственных источников, оба депутата не попали в окончательный список партии «Мекеним Кыргызстан». По информации источника, причиной послужило то, что у депутатов возникли разногласия с другими сопартийцами.

Каныбек Иманалиев подтвердил редакции Еlgezit.kg, что не идет на выборы.

Источник: Элгезит