Феликс Кулов: «То, что сделал ЦИК, не предусмотрено Конституцией. Поэтому решение нужно отменить»

Бишкек, "Саясат. kg". Это нарушение правил, но не повод для отказа в регистрации партии.
— Причина, по которой ЦИК отказался регистрировать партию «Кыргызстан» такова: «Список передал не уполномоченный представитель партии». Сразу скажу, защищать «Кыргызстан» я не намерен. Для меня, прощу прощения, если буду выражаться грубо, от этой партии ни жарко, ни холодно, но в Конституции говорится, что у нас правовое государство. Поэтому решение ЦИК должно основываться на законе. В законе четко указаны 7 причин отказа в регистрации партии, но там нет слов о передаче списка лицом, не являющимся полномочным представителем. Да, в статье 61 говорится, что документы в ЦИК должен сдать полномочный представитель, но в законе не говорится, что если это сделает другое лицо, то это станет поводом для отказа в регистрации. Это нарушение правил, но не повод для отказа в регистрации партии. Поэтому решение ЦИК незаконно и его нужно отменить.
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