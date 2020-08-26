Нет кандидатов – нет денег

До многочисленных партий это не дошло.

Не сдали списки кандидатов Партия зеленых Кыргызстана, партии «Тартип-Порядок», «Нур». Партия «Актив» не смогла перечислить 5 млн сомов в качестве предвыборного залога. Таким темпом несколько партий выбили из гонки. Оставшиеся отпадут, когда нужно будет внести предвыборный залог. Объявить о своем участии это одно, но найти кандидатов, подготовить деньги – это другое. До многочисленных партий это не дошло. На каждых выборах изначально отовсюду повылезает множество партий, затем все они уползают к себе в берлогу…

Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 26.08.2020 / стр. 8