Как Атамбаев финансирует из тюрьмы партию «Социал-демократы»?

Сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Сеид Атамбаев идет на выборы с партией «Социал-демократы».

Сообщили, что финансовый вопрос решился, в список кандидатов была внесена ясность. К слову, «Социал-демократы» объявили себя оппозицией. Отмечается, что находящийся в изоляторе ГКНБ Атамбаев определил политический курс, да и финансовые вопросы были разрешены. Правда ли то, что в ближайшее время поступит помощь из России и Турции? Ожидается, что в ближайшее время поступит такая информация. Если миллионов будет много, атамбаевцы могут повлиять на погоду в большой политике, стать проблемой?..

Источник: Aryba.kg