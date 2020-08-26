Как Атамбаев финансирует из тюрьмы партию «Социал-демократы»?

Сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Сеид Атамбаев идет на выборы с партией «Социал-демократы».
Сообщили, что финансовый вопрос решился, в список кандидатов была внесена ясность. К слову, «Социал-демократы» объявили себя оппозицией. Отмечается, что находящийся в изоляторе ГКНБ Атамбаев определил политический курс, да и финансовые вопросы были разрешены. Правда ли то, что в ближайшее время поступит помощь из России и Турции? Ожидается, что в ближайшее время поступит такая информация. Если миллионов будет много, атамбаевцы могут повлиять на погоду в большой политике, стать проблемой?..
Источник: Aryba.kg
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