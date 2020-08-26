Поспешишь – людей насмешишь…

Партия «Кыргызстан» продемонстрировала истинно кыргызские качества.
Наверное, выделенного времени на согласование кандидатов было недостаточно и партия прибежала сдавать документы за считанные минуты до истечения срока приема и не успела. Канат Исаев заявлял, что документы были сданы вовремя, а ЦИК утверждает, что партия опоздала. Так и поднялась шумиха. По некоторым данным, партия не смогла довести число кандидатов до 75. Так как в резерве было 50 человек, они не знали, где найти еще 25 человек. Поэтому опоздали. Но Канат Исаев опроверг такую информацию. Он признал, что среди членов партии были разногласия относительно списка кандидатов, заверил, что вопрос уже урегулирован и списки были переданы ЦИК своевременно.
Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 26.08.2020 / стр. 8
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