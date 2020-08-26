Экс-спикер ЖК: «Кыргызстан» сгубило разгильдяйство и безответственность

Зайнидин Курманов советует политикам уделить больше времени изучению новых политтехнологий

Партия «Кыргызстан» получила урок за свою недисциплинированность, но все-таки с ними обошлись сурово. Таким мнением с Vesti.kg поделился политолог Марат Казакпаев.

- Безусловно, вина за то, что «Кыргызстан» не пойдет на выборы, лежит на самой партии, - полагает он. - Зачем они тянули до последней минуты? А когда речь о борьбе за кресло в парламенте, конкуренты будут следить за каждым твоим шагом. Однако ЦИК все же мог дать возможность на исправление ошибок, у других партий тоже есть проблемы с документами, но они получили возможность решить их.

Марат Сайнидинович уверен, что «Кыргызстан» еще может попасть на выборы через суд.

- Хорошо, что они не сдаются, у них еще есть возможность поучаствовать в гонке, - сказал он. - А вот что касается членов Центризбиркома, то они должны понести ответственность за произошедшее. Ведь именно они заполняли журнал и правили в нем время. За подобное должно быть наказание.

Разгильдяйство и безответственность поставили партию «Кыргызстан» в такое положение, полагает экс-спикер парламента Зайнидин Курманов.

- Безалаберность - национальная черта нашего народа, поскольку все думают, что можно наплевать на рамки закона, но в этот раз такое отношение сыграло злую шутку, - отметил он в разговоре с Vesti.kg. - К тому же политики привыкли жить по- старому, они не понимают, что мы живем в новое время. В эпоху интернета практически ничего нельзя скрыть. Сейчас кандидатам в депутаты надо сидеть и самим изучать новые политтехнологии, а не перекладывать все это на своих секретарей и помощников.

Зайнидин Карпекович добавил, что сейчас отечественным политикам стоит обратить внимание на опыт Беларуси и быть крайне осторожными в своих действиях, чтобы избежать народных волнений.

- «Кыргызстан» намерен попасть на выборы через суд, однако по закону у них нет шансов, - отметил он. - Но мы то знаем, что у нас не все делается по закону, тут еще политика подключится. С этим надо быть максимально осторожным - иначе будут большие проблемы.

Напомним, что партия «Кыргызстан» не будет принимать участия в парламентских выборах. Такое решение вынесено на заседании Центризбиркома. Причиной отклонения документов политобъединения стало то, что оно не успело представить необходимые бумаги в установленный срок.

Источник: vesti.kg