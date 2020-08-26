Камчыбек Ташиев: «Если сейчас не будет поставлен заслон нарушениям, то...»

Нарушившие закон партии в обязательном порядке должны быть наказаны в рамках закона и отстранены от участие в выборах

Если какая-либо партия выйдет за рамки закона и начнет неправильные действия, а ЦИК, видя эти нарушения закона, не пойдет на отстранение, несмотря на возмущение общественности, народных избранников по поводу попранного закона, тогда в обществе возникнет очень большое возмущение. Такое заявление сделал политик Качыбек Ташиев.

«Уважаемые сограждане!

Если какая-либо партия выйдет за рамки закона и начнет неправильные действия, а ЦИК, видя эти нарушения закона, не пойдет на отстранение, несмотря на возмущение общественности, народных избранников по поводу попранного закона, тогда в обществе возникает очень большое возмущение. Всё должно быть в рамках закона.

1. Нарушившие закон партии в обязательном порядке должны быть наказаны в рамках закона и отстранены от участие в выборах;

2. Должны быть привлечены к ответственности сотрудники соответствующего государственного органа, допустившие нарушение закона;

3. Выборы в Жогорку Кенеш, который будет избираться на пять лет с надеждами, верой народа на будущее не должно начинаться с нарушения;

4. Если в это время не будет поставлен заслон нарушениям закона, тогда предстоящее пятилетие будет очень сложным, и как бы не причинить ущерб госустройству;

5. Все ветви власти обязаны провести парламентские выборы честно, справедливо с полным соблюдением норм законодательства», — заявил Камчыбек Ташиев.

Источник: fakt.kg