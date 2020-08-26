Феликс Кулов: Решение ЦИК в отказе регистрации «Кыргызстана»​ является незаконным и подлежит отмене

Экс-премьер полагает, что скандальное политобъединение все же должно пойти на выборы
Решение ЦИК в отказе регистрации партии «Кыргызстан» является незаконным и подлежит отмене. Таким мнением в социальной сети поделился экс-премьер-министр Феликс Кулов.
«Причина отказа Центризбиркома в регистрации партии «Кыргызстан» следующая: списки подал неуполномоченный член политорганизации, - напомнил он. - Скажу сразу, я абсолютно далек от мысли защищать партию «Кыргызстан». Мне, извиняюсь за грубость, до лампочки эта партия, но, поскольку в нашей Конституции записано, что мы являемся правовым государством, решение ЦИК должно было быть основано на законе. А в документе четко перечислены семь конкретных оснований для отказа в регистрации, и среди них нет ни одного по причине подачи документов «неуполномоченным представителем». Да, в статье 61 закона о выборах говорится, что документы в ЦИК должен подавать уполномоченный представитель, но если это сделало другое лицо, то в документе не указано, что данное обстоятельство является основанием для отказа в регистрации. Это нарушение, но оно не такое, за которое можно отказать партии в регистрации».
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что партия «Кыргызстан» принимать участия в парламентских выборах не будет. Такое решение вынесено сегодня на заседании Центризбиркома. Причиной отклонения документов политобъединения стало то, что оно не успело представить необходимые бумаги в установленный срок.
Источник: vesti.kg
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