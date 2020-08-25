Канат Исаев: У нашей партии не такое страшное нарушение, у других и хуже было

Лидер «Кыргызстана» просит ЦИК допустить его и соратников на выборы
Лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев полагает, что у ЦИК нет оснований не пустить его политобъединение на выборы.
- У нас не такие уж и страшные нарушения, - отметил он. - Это просто человеческий фактор. Наше ответственное лицо заболело, поэтому документы принес другой человек. Ранее на выборах партий были и похуже нарушения, и им просто выносили предупреждение. Можно и нас зарегистрировать.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что вчера был последний день регистрации политорганизаций для участия в парламентских выборах. Партия «Кыргызстан» не успела подать документы до указанных 18.00. Однако позже члены избирательной комиссии сообщили журналистам, что политобъединение все же зарегистрировали.
Выяснилось, что часы в Центризбиркоме якобы спешили, а на самом деле представители «Кыргызстана» подали документы вовремя. Уже поздно ночью журналистам продемонстрировали журнал регистрации, в котором явно видно, что время было исправлено. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отказалась комментировать журналистам возникший скандал.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!