Канат Исаев: У нашей партии не такое страшное нарушение, у других и хуже было

Лидер «Кыргызстана» просит ЦИК допустить его и соратников на выборы​

Лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев полагает, что у ЦИК нет оснований не пустить его политобъединение на выборы.​

- У нас не такие уж и страшные нарушения, - отметил он. - Это просто человеческий фактор. Наше ответственное лицо заболело, поэтому документы принес другой человек. Ранее на выборах​ партий были и похуже нарушения, и им просто выносили предупреждение. Можно и нас зарегистрировать.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что вчера был последний день регистрации политорганизаций для участия в парламентских выборах. Партия «Кыргызстан» не успела подать документы до указанных 18.00. Однако позже члены избирательной комиссии сообщили журналистам, что политобъединение все же зарегистрировали.

Выяснилось, что часы в Центризбиркоме якобы спешили, а на самом деле представители «Кыргызстана» подали документы вовремя. Уже поздно ночью журналистам продемонстрировали журнал регистрации, в котором явно видно, что время было исправлено. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отказалась комментировать журналистам возникший скандал.

Источник: vesti.kg