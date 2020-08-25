Рабочая группа ЦИК решила не принимать документы партии «Кыргызстан»

В Центризбиркоме полагают, что справки подали ненадлежащим образом
Рабочая группа ЦИК приняла решение вернуть документы партии «Кыргызстан» в связи с тем, что они были поданы ненадлежащим образом. Об этом Vesti.kg сообщили в самой группе.
Заседание ЦИК по этому вопросу начнется в 17:00.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что вчера был последний день для регистрации партий на участие в парламентских выборах. Партия «Кыргызстан» не успела подать документы до указанных 18:00 часов. Однако позже члены избирательной комиссии сообщили журналистам, что политобъединение все же зарегистрировали, якобы в ЦИКе часы спешили, а на самом деле представители «Кыргызстан» подали документы вовремя. Уже поздно ночью журналистам показали журнал регистрации, в котором явно видно, что время было исправлено. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова комментировать журналистам скандал отказалась.
Источник: vesti.kg
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