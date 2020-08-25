Как «Единый Кыргызстан» превратился в «Разрозненный Кыргызстан»

Бишкек, "Саясат. kg". Как известно, из рядов партии «Бутун Кыргызстан» ушел Темир Сариев.

Неизвестно, какая черная кошка пробежала между политиками, которые ранее заверяли об общих целях, общем курсе и схожей позиции. А ведь Адахан Мадумаров был готов дать место в верхушке списка для лидера «Ак Шумкара».

Темир Сариев не стал рассказывать о причине, по которой вышел из «Бутун Кыргызстана». Разве что сообщил о том, что передумал участвовать в парламентских выборах. Некоторые средства массовой информации предположили, что этот разрыв произошел из-за противоречий по финансовым вопросам.

Вслед за Сариевым лидер партии «Буткул Кыргызстан жаштары» Чынгыз Капаров тоже отказался идти на выборы с Мадумаровым. Он также вышел из списка кандидатов партии «Бутун Кыргызстан». Не успели объединиться, как разбегаются. Кажется, нет целостности в рядах «бутун-кыргызстановцев».