Как «Единый Кыргызстан» превратился в «Разрозненный Кыргызстан»

Бишкек, "Саясат. kg". Как известно, из рядов партии «Бутун Кыргызстан» ушел Темир Сариев.
Неизвестно, какая черная кошка пробежала между политиками, которые ранее заверяли об общих целях, общем курсе и схожей позиции. А ведь Адахан Мадумаров был готов дать место в верхушке списка для лидера «Ак Шумкара».
Темир Сариев не стал рассказывать о причине, по которой вышел из «Бутун Кыргызстана». Разве что сообщил о том, что передумал участвовать в парламентских выборах. Некоторые средства массовой информации предположили, что этот разрыв произошел из-за противоречий по финансовым вопросам.
Вслед за Сариевым лидер партии «Буткул Кыргызстан жаштары» Чынгыз Капаров тоже отказался идти на выборы с Мадумаровым. Он также вышел из списка кандидатов партии «Бутун Кыргызстан». Не успели объединиться, как разбегаются. Кажется, нет целостности в рядах «бутун-кыргызстановцев».
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