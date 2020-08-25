Опасно голосовать за всю партию ради одного кандидата

Бишкек, "Саясат. kg". В списке партии из 120 человек нравится один кандидат и поэтому выбор пал на эту партию.
Это опасное решение. Жогорку Кенеш – коллегиальный орган. Ответственность должна быть не на одном человеке, а на всех. В Жогорку Кенеше важны решения депутата, а не его слова. Решение принимается большинством голосов депутатов. Если ты выбираешь партию за то, что нравится один депутат, а остальные 119 депутатов голосуют против интересов кыргызского народа, то мы окажем себе медвежью услугу. Избирательная система должна измениться на корню. История не раз видела депутатов, которые не пользовались известностью, но пришли в ЖК благодаря своему лидеру, потом выступили против него и начали прислушиваться к власти.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!