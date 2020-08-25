Опасно голосовать за всю партию ради одного кандидата

Бишкек, "Саясат. kg". В списке партии из 120 человек нравится один кандидат и поэтому выбор пал на эту партию.

Это опасное решение. Жогорку Кенеш – коллегиальный орган. Ответственность должна быть не на одном человеке, а на всех. В Жогорку Кенеше важны решения депутата, а не его слова. Решение принимается большинством голосов депутатов. Если ты выбираешь партию за то, что нравится один депутат, а остальные 119 депутатов голосуют против интересов кыргызского народа, то мы окажем себе медвежью услугу. Избирательная система должна измениться на корню. История не раз видела депутатов, которые не пользовались известностью, но пришли в ЖК благодаря своему лидеру, потом выступили против него и начали прислушиваться к власти.