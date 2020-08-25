Лидер «Ак Шумкара» оседлал необузданного сивого коня?

Удивительно, мы сейчас не видим Сариева былых времен.

То ли он растерял авторитет среди народа, то ли постарел, в общем Темике прыгает из одной партии в другую, но его «отфутболивают». Сначала он сел в телегу к Текебаеву, к старому другу, хотел пойти на выборы с «Ата Мекеном», но ему не улыбнулась удача, поэтому он присоединился к партии «Бутун Кыргызстан». Теперь и от этой партии отворачивается. Вчера обратился к народу и попросил прощения. Мы так и не поняли. Он извиняется за то, что постоянно прыгает из одной партии в другую или за то, что торгуется с властью, судя по слухам хочет должность главы Счетной палаты? В общем, на этот раз Темике не везет. Такому солидному политику не к лицу бегать от одной партии к другой.

Источник: газета «Факты.kg» №18 от 25.08.2020 / стр. 2