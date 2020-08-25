В «Бутун Кыргызстане» нет единства

Нужно быть большим умельцем, сдержанным человеком, чтобы состоять в одной партии с Адаханом, уметь склонять перед ним голову.

Не верите? Все, кто пошли к ним, быстро уходят. Ушли Абдыманап Кутушев и Мурадил Мадеминов. С некоторыми и так все понятно. О каком потенциале можно говорить, когда речь идет об ушедшем Кадырбекове? Опытный человек, волк. То же самое можно сказать об Исабекове. Они не нужны народу. Наверное, хотят добраться до финиша благодаря «клыкам» Адахана и остроте Катани. Так почему амбициозный Адахан не оставил упомянутых людей в покое? Возможно, он прихорашивается и не видит никого, кроме себя? А ведь вокруг него так никого и не останется. Остались «три богатыря». Адахан, Исхак и Суваналиев. Есть разговоры, что обязавшийся оказать им сильную поддержку Курсан Асанов тоже готовится уйти. Такими темпами мы все завтра начнем размышлять – «Бутун Кыргызстан» уже трещит по швам?

Источник: газета «Факты.kg» №18 от 25.08.2020 / стр. 2