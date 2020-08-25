Дастан Бекешев: Дети, заразившиеся по вине госврачей ВИЧ/СПИДом, получат компенсации

В список получателей компенсации будут включены кыргызстанцы, заразившиеся начиная с 2005 года
Депутат ЖК Дастан Бекешев сообщил, что отныне дети, заразившиеся по вине государственных врачей ВИЧ/СПИДом, получат компенсацию не ниже 100 тысяч сомов. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Facebook.
«Дети, заразившиеся ВИЧ/СПИДом по вине государственных врачей, получат компенсацию не ниже 100 тысяч сомов. Этот законопроект мне удалось провести в парламенте. Сегодня президент подписал его. Отныне каждый заразившийся СПИДом по вине медика сможет получить компенсацию. Но не дай Бог вам таких бед. Заразившиеся начиная с 2005 года будут включены в список получателей компенсации», — отметил Бекешев.
Источник: vesti.kg
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