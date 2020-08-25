Партия «Реформа» требует от ГКНБ провести расследование по регистрации «Кыргызстана» в ЦИК

Клара Сооронкулова призвала все политобъединения быть солидарными в борьбе против подлога

Лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова написала заявление в ГКНБ с просьбой начать расследование по факту фальсификации регистрации «Кыргызстана» для участия в парламентских выборах. Текст заявления опубликован в социальных сетях.

«Мы призываем все партии быть солидарными в борьбе с фальсификациями и подлогом», — отметили в реформе .

Ниже публикуем полный текст заявления:

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» основными принципами деятельности избирательных комиссий являются законность, гласность, открытость, независимость, коллегиальность, справедливость и беспристрастность. Соблюдение этих принципов являются важнейшими гарантиями честных и справедливых выборов.

24 августа 2020 года со стороны сотрудников Центральной избирательной комиссии были допущены грубейшие нарушения законодательства при принятии документов для регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Кыргызстан»:

1) Документы были приняты в нарушение статьи 61 конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» по истечении установленного законом срока.

2) Документы были приняты от лица, не имеющего законных полномочий для представления интересов партии.

3) В журнале регистрации были допущены исправления и факт подачи документов не подтвержден подписью представителя партии.

Тем самым, действия сотрудников ЦИК рассматриваются нами как служебный подлог (статья 329 Уголовного кодекса Кыргызской Республики), то есть «внесение должностным лицом либо государственным служащим или служащим муниципальной службы, не являющимся должностным лицом, в официальный документ заведомо ложных сведений, а равно внесение в официальный документ исправлений, искажающих его действительное содержание».

Журнал регистрации факта приема документов должен содержать все необходимые реквизиты для удостоверения факта своевременной сдачи документов от политических партий, то есть записи в журнале имеют важное юридическое значение.

Мы считаем, что в журнал были внесены заведомо ложные сведения, об этом свидетельствуют подчистка прежнего текста с заменой его на новый. Кроме этого, полагаем, что к данным событиям могут иметь отношение некоторые члены ЦИК.

На основании части 8 статьи 153 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики

ПРОШУ

1. Начать досудебное производство в отношении описанных выше фактов

2. Установить личности сотрудников и членов ЦИК, причастных к совершению противоправных действий.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что вчера был последний день для регистрации партий на участие в парламентских выборах. Партия «Кыргызстан» не успела подать документы до указанных 18:00 часов. Однако позже члены избирательной комиссии сообщили журналистам, что политобъединение все же зарегистрировали, якобы в ЦИКе часы спешили, а на самом деле представители «Кыргызстан» подали документы вовремя. Уже поздно ночью журналистам показали журнал регистрации, в котором явно видно, что время было исправлено. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отказалась комментировать журналистам скандал.

Источник: vesti.kg