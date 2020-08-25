Аида Исмаилова будет участвовать в парламентских выборах

Вице-премьер-министр приостановила исполнение должностных полномочий

Приостановлено исполнение должностных полномочий вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Кубатбек Боронов подписал распоряжение, в соответствии с которым, согласно статье 21 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», приостановлено исполнение должностных полномочий вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой по поданному заявлению.

Исполнение должностных полномочий приостановлено до определения результатов голосования.

Кроме того, приостановлено исполнение должностных обязанностей министра труда и соцразвития Улукбека Кочкорова, главы ГСИН Мелиса Турганбаева и председателя Госкомитета по делам молодежи, физической культуры и спорта Каната Аманкулова. Они тоже намерены баллотироваться на парламентских выборах.

Источник: vesti.kg