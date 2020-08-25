Улукбек Кочкоров уходит с поста министра труда и социального развития КР

Министр труда и социального развития КР Улукбек Кочкоров подал заявление по собственному желанию.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

«Я хочу принести больше пользы нашему государству. Поэтому я решил покинуть пост министра и выдвинуть свою кандидатуру в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш КР», — сказал он.

Улукбек Кочкоров добавил, что вступил в ряды партии «Биримдик».

Источник: Элгезит