Улукбек Кочкоров уходит с поста министра труда и социального развития КР

Министр труда и социального развития КР Улукбек Кочкоров подал заявление по собственному желанию.
Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
«Я хочу принести больше пользы нашему государству. Поэтому я решил покинуть пост министра и выдвинуть свою кандидатуру в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш КР», — сказал он.
Улукбек Кочкоров добавил, что вступил в ряды партии «Биримдик».
Источник: Элгезит
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