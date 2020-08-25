Боронов сообщил Жээнбекову, что аэропорты страны готовы к круглосуточному обслуживанию пассажиров

Глава правительства представил президенту информацию о подготовке к постепенному снятию карантинных мер
Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 августа, провел онлайн-совещание с премьер-министром Кубатбеком Бороновым.
Обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в стране, вопросы социально-экономического развития республики, открытия внешних границ, подготовки к осенне-зимнему периоду и новому учебному году.
Глава правительства представил информацию о подготовке к постепенному снятию карантинных мер, о ходе переговоров с зарубежными странами о возобновлении транспортных сообщений на паритетной основе.
По данным премьера, аэропорты страны готовы к обслуживанию пассажиров в круглосуточном режиме с соблюдением санитарно-гигиенических норм, в них установлено все необходимое оборудование и разработаны соответствующие алгоритмы.
Также он сообщил о том, что продолжается налаживание цифровой системы весогабаритного контроля для взаимодействия с другими службами.
Президент подчеркнул, что при открытии границ необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в зарубежных странах, в некоторых из которых пандемия не стихает. Он призвал продолжать работу по информированию граждан Кыргызстана о важности самодисциплины и соблюдения всех санитарных норм, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации на территории страны.
Глава государства также по итогам рабочих поездок в регионы с удовлетворением отметил работу финансовых институтов, в том числе Российско-Кыргызского фонда развития по предоставлению льготных кредитов предприятиям, ориентированным на экспорт своей продукции.
Жээнбеков обратил внимание на усиление контроля за реализацией проекта «Санарип аймак» и интеграцией государственных структур к системе межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк».
Президент призвал правительство активизировать работу по проектам на основе государственно-частного партнёрства и еще раз подчеркнул важность своевременной подготовки к осенне-зимнему периоду, скорейшего завершения ремонта аварийных больниц и школ в регионах.
Отдел информационной политики
аппарата президента
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