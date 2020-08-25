Член ЦИК Назарали Арипов идет на выборы от партии «Республика»

На заседании ЦИК КР 24 августа Арипов поблагодарил своих теперь уже бывших коллег за совместную работу.
Назарали Арипов сложил с себя полномочия члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Такое решение им принято в связи с тем, что он будет баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша по списку политической партии «Республика».
На заседании ЦИК КР 24 августа Арипов поблагодарил своих теперь уже бывших коллег за совместную работу.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!