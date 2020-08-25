Член ЦИК Назарали Арипов идет на выборы от партии «Республика»

На заседании ЦИК КР 24 августа Арипов поблагодарил своих теперь уже бывших коллег за совместную работу.

Назарали Арипов сложил с себя полномочия члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Такое решение им принято в связи с тем, что он будет баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша по списку политической партии «Республика».

На заседании ЦИК КР 24 августа Арипов поблагодарил своих теперь уже бывших коллег за совместную работу.

Источник: reporter.kg