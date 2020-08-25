ЦИК прекратил полномочия депутата ЖК Зиядина Жамалдинова

Бишкек, "Саясат. kg". Удостоверение депутата Жамалдинова Зиядина Исламовича признано недействительным.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики сегодня, 24 августа, на своем заседании приняла решение о прекращении полномочий депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Жамалдинова Зиядина Исламовича, члена парламентской фракции “Өнүгүү-Прогресс”.

Постановление принято на основании личного заявления о сложении полномочий депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Жамалдинова Зиядина Исламовича в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 73 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 1 части 4 статьи 65 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 3 Закона Кыргызской Республики «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

Удостоверение депутата Жамалдинова Зиядина Исламовича признано недействительным.

Информационный отдел ЦИК КР