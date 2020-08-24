«Биримдик»: Аида Касымалиева абсолютно права - использовать служебное положение для агитации недопустимо

Политическая партия "Биримдик" прокомментировала недавнее сообщение о том, что Аида Касымалиева по телефону разговаривала с директором школы и оказывала на нее давление.

«Выдавать такие разговоры как угрозу, по крайней мере, нелепо. Во-первых, в тот момент, когда состоялся разговор с директором школы, А.Касымалиева ещё не была кандидатом от партии «Биримдик», и потому нельзя эту беседу рассматривать как «звонок» от представителя партии.

Во-вторых, совершенно правильно, что депутат говорит о недопустимости использования служебного положения для предвыборной агитации в пользу любой партии. А.Касымалиева как народная избранница всегда была открытой, доступной и находилась на постоянной связи с работниками не только школ, но и других социальных объектов, особенно в регионах.

Ничего удивительного нет и в том, что вокруг этого разговора поднимают вселенскую шумиху - идёт предвыборная кампания и не все наши оппоненты, к сожалению, ее ведут добросовестно», - говорится в сообщении.

Напомним по сообщению СМИ недавно с директором связалась действующий вице-спикер Жогорку Кенеша, а ныне член партии "Биримдик" Аида Касымалиева, которая сказала, что кандидатура на должности директора может быть пересмотрена.

Причиной этому стало то, что директора и учителей Касымалиева обвинила в том, что они помогают в агитационной работе не "Биримдик", а другой партии.

Источник: media-center.kg