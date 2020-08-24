«Я поставила под удар свое заслуженное реноме». Дочь Чотонова прокомментировала свое решение стать депутатом

Турсунбубу Чотонова баллотируется на парламентские выборы от партии «Ата Мекен»

«Мне было неприятно, что после выдвижения во мне будут видеть только «дочь Чотонова, которую продвинули», — заявила на своей странице в Facebook дочь осужденного вместе с Омурбеком Текебаевым экс-главы МЧС Дуйшонкула Чотонова Турсунбубу Чотонова.

Она отметила, что поставила под удар свое заслуженное реноме на дипломатической службе и стабильную жизнь.

«Признаться, решение идти на выборы далось непросто. Мне было неприятно, что после выдвижения во мне будут видеть только «дочь Чотонова, которую продвинули». Все же думаю, что вешать ярлык на меня преждевременно, нужно оценивать по результатам работы. До сегодняшнего дня этот принцип никого не подводил и в моем случае всегда играл в мою пользу. Я готова снова усиленно трудиться, чтобы отстроить доверие к себе и на новом поприще», - написала Чотонова.

Напомним, что Турсунбубу Чотонова пойдет на парламентские выборы с партией «Ата Мекен». Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

По ее словам, «Ата Мекен» для нее – это политорганизация, с которой она выросла и сформировалась как личность.

Источник: vesti.kg