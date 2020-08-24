(Видео) Темир Сариев покинул альянс с партией «Бутун Кыргызстан» и отказался от участия в выборах

В своем видеообращении Сариев пояснил, что такое решение далось ему нелегко, и объяснить его причины сложно.

Экс-премьер-министр Кыргызстана, лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев заявил, что его планам принять участие в предстоящих парламентских выборах вместе с партией «Бутун Кыргызстан» не суждено было сбыться. Он выходит из альянса и покидает предвыборную гонку.

Ранее политик собирался на выборы в союзе с партией «Ата Мекен», однако вскоре вышел из него и присоединился к «Бутун Кыргызстан».

В своем видеообращении Сариев пояснил, что такое решение далось ему нелегко, и объяснить его причины сложно.

«Я никого не виню, дело во мне, в моих принципах. Разумеется, в мой адрес будут высказаны горькие слова, меня будут критиковать, ругать, очернять. Будут предположения, которые, чаще всего, не имеют под собой никаких оснований. Но я все выдержу, я все пойму. Я признаю свою ошибку», - сказал он.

Темир Сариев попросил прощения у своих сторонников и однопартийцев, которые оказали ему свое доверие. Он рассказал, что в своей 20-летней политической карьере пережил взлеты и падения, и извлек уроки из своего последнего решения. Но, сказал Сариев, он смотрит с надеждой на будущее.

«Предстоят большие выборы. Честность выборов и их результаты зависят от каждого из нас. Конечно, большая ответственность и на властях. Я желаю нашему народу успехов. Сам я в ближайшее время буду заниматься общественными делами и предпринимательством», - поделился политик.

Ранее экс-премьер-министр Темир Сариев присоединился к альянсу «Ата Мекен - Жаны дем», но через некоторое время вышел из него. Вскоре он объявил об объединении с партией «Бутун Кыргызстан», для чего временно передал председательство в партии «Ак Шумкар» Ражапу Баялиеву.

Очередные парламентские выборы назначены на 4 октября.

Источник: Азаттык