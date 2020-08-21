Не захромают ли оставшиеся без «командиров» «Республика» и «Ата Мекен»?

На предыдущих выборах партии «Ата Мекен» и «Республика» вырывались вперед, любым способом приходили в парламент.

Примером тому пройденные пути этих двух групп. На этих больших гонках то ли засмущались лидеры указанных двух партий, то ли сами не смогли пойти на выборы, но как бы говоря «пусть придет молодежь», лукавят.

Представьте себе в реальности, если хозяева партий не вступают в гонку, в таких условиях ослаблены вожжи у команды за спиной, явно, захромают в финансовом отношении. Даже если учесть, что в Кыргызстане во время выборов в подавляющем большинстве равняются на партлидеров, голосуют в зависимости от их харизмы, то в этот раз не захромают ли на больших гонках две указанные партии?

Разумеется, у нас нет мысли заставить хромать скакунов, опорочить перед народом. Но при обдумывании реальности никто не может опровергнуть приведенное нами явление. Правда? Мы пока здесь воздержимся от примеров. Остальное вы сами рассудите, проанализируйте.

Источник: газета «De факто» №27 от 21.08.2020/стр.2