МВД: В бытность Омурбека Суваналиева министром ВД преступность набрала невиданные обороты

В ведомстве отметили, что их бывшие коллеги, ставшие кандидатами в депутаты, делают популистские заявления

Некоторые кандидаты в депутаты, изъявившие намерение баллотироваться осенью в парламент, начали выражать свои мнения, не упустили случая высказаться об организованной преступности и ее влиянии. Однако уместно будет подчеркнуть, что они ранее сами работали во властных структурах, имели возможность еще тогда поднять эти проблемы, и было бы правильным, если они раньше говорили такие слова.

По данным Главного управления информационных технологий (ГУИТ) МВД КР, по автоматизированной базе данных проходят три организованные преступные группировки К.Кольбаева, А.Батукаева, А.Бокушева ​и другие различные группы, общая численность которых составляет 1 076 субъектов. ​

Осуществляется комплекс оперативных мероприятий по противодействию организованной преступности, благодаря которым пресекаются многие преступления. Выявляются и раскрываются преступления, задерживаются лица, причастные к ОПГ. За семь месяцев 2020 года сотрудниками оперативных служб МВД по различным фактам преступлений задержан и привлекается к уголовной ответственности 101 субъект организованной преступности. Среди задержанных за указанный период по различным фактам преступлений восемь субъектов организованной преступности обладают в криминальной среде высоким статусом. За текущий период органами внутренних дел из незаконного оборота изъяты десятки единиц оружия.

Проводятся мероприятия, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в настоящее время осуществляется расследование шести досудебных расследований по статье 215 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР. Отделом по пресечению легализации преступных доходов службы криминальной милиции МВД за семь месяцев этого года зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков 55 преступлений, по которым ​ведется расследование.

Кроме того, МВД вносит уточнения по высказываниям кандидата в депутаты Омурбека Суваналиева.

Упомянутый по прозвищу ХОП депутат пятого созыва парламента Чолпонбаев Улан Сапарбекович скончался 11 ноября 2018 года после продолжительной болезни. Не нужно было делать популистские высказывания, не соблюдая этику. В свое время, когда Омурбека Суваналиев занимал должность заместителя министра, затем министра внутренних дел, организованная преступность набрала невиданные обороты, в депутаты ЖК баллотировался Рыспек Акматбаев, возросла преступность в стране, в том числе количество заказных убийств. ​

В настоящее время органами внутренних дел осуществляется комплекс мер по противодействию организованной преступности. Борьба с ​ оргпреступностью является одним из главных основных направлений.

Напомним, накануне зампредседателя Совбеза, экс-глава МВД, генерал Омурбек Суваналиев на съезде партии «Бутун Кыргызстан» заявил о том, что на сегодняшний день у провластных партий один хозяин - глава кыргызского криминала по прозвищу Коля Киргиз (вор в законе Камчы Кольбаев - прим. ред.). По его словам, все перед Кольбаевым - шестерки.

Пресс-служба МВД