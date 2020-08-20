В “Ата Мекен” рассказали, почему Айсулуу Мамашова перешла в “Замандаш”

Парламентарий поменяла партию только накануне

Лидер парламентской фракции “Ата Мекен” Айсулуу Мамашова перешла в партию “Замандаш”. Об этом Vesit.kg рассказала член партии “Ата Мекен” Асия Сасыкбаева.

По ее словам, Мамашова должна была уехать в Россию к мужу.

- Решался вопрос о ее переезде в Москву к мужу, - пояснила Сасыкбаева. - До последнего момента мы ждали ответа Мамашовой - пойдет она на выборы или нет. Так как она не отвечала на звонки, а список уже нужно было формировать. Однако она вчера и изъявила желание баллотироваться. Мы ей объяснили, что уже списки сформированы, и не получится.

Асия Айтбаевна уверена, что Мамашова не обиделась на партию.

- Наши взгляды на проблемы в государстве одинаковые, и, думаю, обиду она не держит, - отметила Сасыкбаева.

Источник: vesti.kg