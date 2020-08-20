Омурбек Суваналиев: Сегодня за всеми провластными партиями стоит Коля Киргиз (видео)

Зампредседателя Совбеза возмущен, что дружбу с криминалом больше не держат в секрете
На сегодняшний день у провластных партий один хозяин - глава кыргызского криминала по прозвищу Коля Киргиз (вор в законе Камчы Кольбаев - прим. ред.) Об этом на съезде партии «Бутун Кыргызстан» заявил зампредседателя Совбеза, экс-глава МВД, генерал Омурбек Суваналиев.
«Перед Кольбаевым все - шестерки, - добавил он. - Сегодня происходит криминализация. Криминал стремится к власти, отправляя своих людей. Но кого они отправляют? Не активных членов ОПГ, а тех, кого зовут «шнырями».
Суваналиев сказал, что сейчас все сотрудники прокуратуры, МВД, ГКНБ под сомнением.
«Они не говорят о том, что будут хорошо работать, борясь с преступниками, - посетовал генерал. - Наоборот, сегодня все богачи открыто говорят о том, что дружат с криминалом, что это их «крыша». Все мы знаем об этом. Поэтому мы, члены партии «Бутун Кыргызстан», должны прийти в парламент и бороться с ними».
Поясним, Омурбек Суваналиев пойдет на выборы с партией «Бутун Кыргызстан». Вместе с ним в список вошли экс-депутат Исхак Масалиев, бывший замглавы МВД Курсан Асанов, экс-премьер Темир Сариев и др.
Источник: vesti.kg
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