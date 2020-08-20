СДПК Атамбаева не наберет достаточно голосов?

«Мы победим на выборах. Такую уверенность мы обрели по результатам социологический исследований».

Так считает политолог Марат Казакпаев. По его словам, основанная сыновьями бывшего президента Атамбаева партия СДПК не сможет набрать достаточно голосов на выборах.

«Конечно, есть сторонники бывшего президента, но их немного. Возможно их поддержат в Бишкеке, в Чуе. В этом регионе до сих пор есть те, кто сопереживают Атамбаеву. Но я не могу сказать, что они наберут голоса в других регионах», — сказал политолог.

А сын Атамбаева Сеид Атамбаев сделал следующее заявление: «Мы победим на выборах. Такую уверенность мы обрели по результатам социологический исследований». Но в то же время нет никаких признаков того, что партия готовится к выборам.

Источник: газет «Майдан.kg» №27 от 19.08.2020 / стр. 7