Незаконное увольнение сотрудников МВД нанесло урон репутации Кашкара Джунушалиева, считает юрист

Кайрат Осмоналиев полагает, что глава Министерства внутренних дел должен выплачивать компенсации из своего кармана
Репутации главы МВД Кашкара Джунушалиева нанесен немалый урон судебными процессами по фактам незаконного увольнения сотрудников ведомства. Таким мнением с Vesti.kg поделился доктор юридических наук, в прошлом сотрудник органов внутренних дел Кайрат Осмоналиев.
- Как правило, в нашей стране в процессах, связанных с незаконным увольнением людей, судьи смотрят лишь на процессуальные нарушения, - пояснил он. - То есть суду неважно, что могли уволить откровенного негодяя, которому не место в милиции, главное, что были нарушены какие-либо процедуры. Потом МВД еще и оплатит ему компенсацию за то время, которое он не работал.
Кайрат Медербекович отметил, что такое положение дел пора менять, так как в итоге государство несет убытки из-за необдуманных решений руководства об увольнении работников.
- Бывает и так, что начальник в каком-то ведомстве самодур и выгнал с работы человека только за то, что тот ему не нравился, - сказал он. - А в правоохранительных органах такое вообще не редкость. И тут опять компенсации платит государство, а не этот начальник. Я полагаю, что это неправильный подход. В таком деле нужна персональная ответственность, это касается и Кашкара Джунушалиева.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что Верховный суд вынес решение о том, что бывшего замначальника Главного управления государственной специализированной службы охраны (ГУГССО) МВД, майора милиции Ралиса Касанова незаконно уволили из правоохранительных органов.
Ранее суд подтвердил незаконное увольнение начальника Ленинского РУВД Мадияра Кулуева и главы второго управления СКМ МВД Мыктыбека Болушева.
Источник: vesti.kg
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