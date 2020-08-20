Незаконное увольнение сотрудников МВД нанесло урон репутации Кашкара Джунушалиева, считает юрист

Кайрат Осмоналиев полагает, что​ глава Министерства внутренних дел должен выплачивать компенсации из своего кармана

Репутации главы МВД Кашкара Джунушалиева нанесен немалый урон судебными процессами по фактам незаконного увольнения сотрудников ведомства. Таким мнением с Vesti.kg поделился доктор юридических наук, в прошлом сотрудник органов внутренних дел Кайрат Осмоналиев.​

- Как правило, в нашей стране в процессах, связанных с незаконным увольнением людей, судьи смотрят лишь на процессуальные нарушения, - пояснил он. - То есть суду неважно, что могли уволить откровенного негодяя, которому не место в милиции, главное, что были нарушены какие-либо процедуры. Потом МВД еще и оплатит ему компенсацию за то время, которое он не работал.

Кайрат Медербекович отметил, что такое положение дел пора менять, так как в итоге государство несет убытки из-за необдуманных решений руководства об увольнении работников.​

- Бывает и так, что начальник в каком-то ведомстве самодур и выгнал с работы человека только за то, что тот ему не нравился, - сказал он. - А в правоохранительных органах такое вообще не редкость. И тут опять компенсации платит государство, а не этот начальник. Я полагаю, что это неправильный подход. В таком деле нужна персональная ответственность, это касается и Кашкара Джунушалиева.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что Верховный суд вынес решение о том, что бывшего замначальника Главного управления государственной специализированной службы охраны (ГУГССО) МВД, майора милиции Ралиса Касанова незаконно уволили из правоохранительных органов.​

Ранее суд подтвердил незаконное увольнение начальника Ленинского РУВД Мадияра Кулуева и главы второго управления СКМ МВД Мыктыбека Болушева.

Источник: vesti.kg