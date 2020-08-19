Райымбек Матраимов не представлен в списке кандидатов от “Мекеним Кыргызстан”

Экс-замглавы Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов не будет баллотироваться в депутаты.

По данным источников Reporter.kg, экс-таможенника нет в списке кандидатов, желающих попасть в Жогорку Кенеш от партии “Мекеним Кыргызстан”. Именно эту партию связывают с семьей Матраимовых.

Отметим, что само политобъединение еще не опубликовало список кандидатов, ограничившись лишь общими фразами.

“Костяк партии на выборах будет состоять из кандидатов разных национальностей, регионов, а также профессий. В списке очень много молодых, перспективных людей”, – сообщили в партии.

На фотографиях, сделанных во врем съезда, запечатлены депутаты ЖК Искендер Матраимов, Марлен Маматалиев, журналист Эльнура Алканова, певцы Бек Борбиев и Урмат Усенов.

Источник: reporter.kg